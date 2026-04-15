पत्नी से तलाक के बाद AI चैटबॉट से हुआ प्यार, रोज भेजता 1000 से अधिक मैसेज, फिर उसी के कहने पर किया सुसाइड

परिवार का कहना है कि जोनाथन पहले मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ थे। मानसिक रोग संबंधी उन्हें पहले कोई दिक्कत नहीं थी। परिजनों की शिकायत के बाद गूगल ने बयान में कहा है कि चैटबॉट ने यूजर को बार-बार याद दिलाया था कि वह AI है। AI ने संकट की स्थिति में मदद की सलाह भी दी थी। इस घटना के बाद AI कंपनियों के दुरुपयोग और सुरक्षा पर गंभीर बहस शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अकेलेपन के शिकार लोगों के लिए AI चैटबॉट खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि वे भावनात्मक लगाव पैदा कर देते हैं लेकिन वास्तविक सहायता नहीं दे पाते।