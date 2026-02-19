अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिमस्खलन ने मचाई भारी तबाही, 8 स्कीयरों की मौत, एक अब भी लापता

California avalanche: अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में बर्फीले तूफान और भीषण हिमस्खलन ने भारी तबाही मचा दी है। ताहो क्षेत्र के कैसल पीक में आए विनाशकारी हिमस्खलन के बाद लापता हुए नौ स्कीयरों में से आठ की मौत की पुष्टि हुई है। बचाव दल ने सभी आठ शव बरामद कर लिए हैं, जबकि एक व्यक्ति अब भी लापता है और उसके जीवित होने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है।