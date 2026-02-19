19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिमस्खलन ने मचाई भारी तबाही, 8 स्कीयरों की मौत, एक अब भी लापता

अमेरिका के कैलिफोर्निया के ताहो क्षेत्र में कैसल पीक पर आए भीषण हिमस्खलन में आठ स्कीयरों की मौत, एक अब भी लापता। नेवादा काउंटी प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान जारी रखा है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Feb 19, 2026

California avalanche

अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी तबाही (Photo - @NahBabyNahNa/X)

California avalanche: अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में बर्फीले तूफान और भीषण हिमस्खलन ने भारी तबाही मचा दी है। ताहो क्षेत्र के कैसल पीक में आए विनाशकारी हिमस्खलन के बाद लापता हुए नौ स्कीयरों में से आठ की मौत की पुष्टि हुई है। बचाव दल ने सभी आठ शव बरामद कर लिए हैं, जबकि एक व्यक्ति अब भी लापता है और उसके जीवित होने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है।

नेवादा काउंटी की शेरिफ शैनन मून (Shannan Moon) ने बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि अंतिम लापता स्कीयर की तलाश जारी है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए उसके मृत होने की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार मृतकों में एक व्यक्ति खोज और बचाव दल के सदस्य का जीवनसाथी भी शामिल था, जिससे राहत अभियान भावनात्मक रूप से अत्यंत कठिन हो गया।

मंगलवार को स्थानीय समयानुसार लगभग साढ़े ग्यारह बजे (19:30 GMT) कैसल पीक क्षेत्र में फुटबॉल मैदान के आकार का विशाल हिमस्खलन आया था। इस दुर्घटना के बाद पंद्रह स्कीयर लापता हो गए थे। इनमें से छह को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि शेष लोग इसकी चपेट में आ गए।

रिपोर्ट के मुताबिक, इलाके में भारी बर्फबारी और खराब मौसम के चलते राहत और बचाव अभियान में मुश्किलें आ रही है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों को चेतावनी दी गई है कि वे ऊंचे पहाड़ी इलाकों और हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहें।

ये भी पढ़ें

मांस-मछली पर सियासत? आखिर में बिहार के मांस बैन पर क्यों भड़क उठीं ममता बनर्जी
राष्ट्रीय
Mamata Banerjee

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

19 Feb 2026 06:43 am

Published on:

19 Feb 2026 06:35 am

Hindi News / World / अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिमस्खलन ने मचाई भारी तबाही, 8 स्कीयरों की मौत, एक अब भी लापता

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

इस देश में खीरे की कीमत हुई 1,000 रुपए/किलो!

Cucumbers
विदेश

कंगाल होने की कगार पर पाकिस्तान? 2026 में आने वाली है आर्थिक सुनामी!

shahbaz sharif
विदेश

परमाणु ताकतों में भारत छठे स्थान पर, पांच साल में 20% बढ़ा जखीरा

Indian Agni-III missile that can carry nuclear bomb
राष्ट्रीय

भारत-बांग्लादेश के चलते पाक को लगने वाला है बड़ा झटका, ट्रंप ने मुनीर-शहबाज को कहीं का नहीं छोड़ा?

Shehbaz Sharif and Donald Trump
विदेश

Galgotias University विवाद: चीनी रोबो-डॉग के बाद अब कोरियन ड्रोन पर फजीहत, सोशल मीडिया पर खुली पोल

Galgotias University Viral Truth
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.