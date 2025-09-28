World Rabies Day: रेबीज एक जानलेवा बीमारी, झाडफ़ूंक और अंधविश्वास के चक्कर में न पड़ें, जागरुकता से ही बचेगी जान

अंबिकापुर. रेबीज (World Rabies Day) एक जानलेवा वायरस जनित बीमारी है, जो ज़ूनोटिक श्रेणी की सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाती है। यह बीमारी संक्रमित जानवर, विशेषकर कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी व सियार के काटने से उनके लार के माध्यम से फैलती है। एक बार लक्षण प्रकट होने के बाद इसका कोई उपचार संभव नहीं है और यह 100 प्रतिशत मृत्यु का कारण बनती है। हालांकि समय पर टीकाकरण करवा कर इससे 100 प्रतिशत बचाव संभव है।