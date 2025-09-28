Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

World Rabies Day: रेबीज एक जानलेवा बीमारी, झाडफ़ूंक और अंधविश्वास के चक्कर में न पड़ें, जागरुकता से ही बचेगी जान

World Rabies Day: संक्रमित जानवर खासकर कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी और सियार के काटने से फैलता है रेबीज, समय पर टीकाकरण से 100 प्रतिशत बचाई जा सकती है जान

2 min read

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 28, 2025

World Rabies Day

Dog bite (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. रेबीज (World Rabies Day) एक जानलेवा वायरस जनित बीमारी है, जो ज़ूनोटिक श्रेणी की सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाती है। यह बीमारी संक्रमित जानवर, विशेषकर कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी व सियार के काटने से उनके लार के माध्यम से फैलती है। एक बार लक्षण प्रकट होने के बाद इसका कोई उपचार संभव नहीं है और यह 100 प्रतिशत मृत्यु का कारण बनती है। हालांकि समय पर टीकाकरण करवा कर इससे 100 प्रतिशत बचाव संभव है।

हर वर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस (World Rabies Day) मनाया जाता है, जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पाश्चर की पुण्यतिथि है। लुई पाश्चर ने ही रेबीज के टीके की खोज की थी। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में इस घातक बीमारी के प्रति जागरुकता फैलाना है ताकि इससे होने वाली मौतों को रोका जा सके।

विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष लगभग 60 हजार और भारत में 20 हजार से अधिक लोगों की मौत रेबीज (Rabies) से होती है। 99 प्रतिशत मामलों में संक्रमण का कारण कुत्ते का काटना होता है, जबकि अन्य जानवरों से केवल 1 प्रतिशत मामले होते हैं।

शहर में कई गाय हुए संक्रमण के शिकार

लक्षणों की बात करें तो संक्रमित जानवरों (World Rabies Day) में पहले सामान्य बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जो बाद में नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। इसके प्रमुख लक्षणों में लार बहना, आदेश नहीं मानना, खाना-पानी बंद करना और अकारण काटने दौडऩा है।

अंबिकापुर में पिछले 1 महीने में 10 से 12 गायों की मौत संक्रमण से हो चुकी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आवारा कुत्तों के काटने से गायों में रेबीज फैल रहा है और गाय पहले अक्रमक हो रहे हैं और अंत में उनकी मौत हो जा रही है।

‘झाडफ़ूंक और अंधविश्वास में न पड़ें’

अतिरिक्त उप संचालक, पशुधन विकास विभाग, सरगुजा डॉ. सीके मिश्रा ने कहा कि अभी भी ग्रामीण इलाकों में लोग झाडफ़ूंक और अंधविश्वास के चलते सही इलाज नहीं कराते जिससे उनकी जान चली जाती है। इसलिए जरूरी है कि काटने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर इलाज और टीका लगवाएं।

Dr. Chandu Mishra (Photo- Patrika)

समाज में इस बीमारी (World Rabies Day) से बचाव के लिए जनजागरूकता फैलाना बेहद जरूरी है, ताकि हम लोगों को इस घातक बीमारी के प्रति सतर्क कर सकें और रेबीज से होने वाली मृत्यु दर को शून्य तक ला सकें।

बचाव के उपाय

डॉ. सीके मिश्रा ने बताया कि पालतू कुत्तों को समय पर रेबीज (World Rabies Day) का टीका लगवाना चाहिए और हर वर्ष बूस्टर डोज अवश्य देना चाहिए। अगर किसी को कुत्ता काट ले तो तुरंत घाव को कार्बोलिक साबुन से 10 मिनट तक बहते पानी से धोएं, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं और चिकित्सक से संपर्क कर टीकाकरण करवाएं।

ये भी पढ़ें

Birla Open Mind School: बिरला ओपन माइंड स्कूल पर लगा 1 लाख रुपए का जुर्माना, PMO में हुई थी शिकायत, अधिक रेट में बेची किताबें और ड्रेस
अंबिकापुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 03:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / World Rabies Day: रेबीज एक जानलेवा बीमारी, झाडफ़ूंक और अंधविश्वास के चक्कर में न पड़ें, जागरुकता से ही बचेगी जान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Stone attack: महिला से विवाद के बीच उसके नाबालिग बेटे के सिर पर दे मारा पत्थर, डेढ़ माह बाद आरोपी गया जेल

Stone attack
अंबिकापुर

Alvish Yadav: Video: यूट्यूबर एल्विश यादव और अंजलि अरोरा का अंबिकापुर में विरोध, हिंदू संगठन के युवाओं ने रोकी कार, डांडिया कार्यक्रम रद्द

Alvish Yadav protest
अंबिकापुर

Ramgarh Pahad: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने रामगढ़ पर्वत के मुद्दे में राज्य सरकार को जांच के दिए निर्देश, पूर्व डिप्टी सीएम के पत्र पर लिया एक्शन

Ramgarh Pahad
अंबिकापुर

Wife murder case: कमरे में सो रही पत्नी पर आधी रात कुल्हाड़ी से किया ताबड़तोड़ वार, रायपुर में मौत, पति गया जेल

Wife murder case
अंबिकापुर

Huge road accident: तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत, फिर पलट गया वाहन

Huge road accident
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.