Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोरीया

Koria SP building: जिला बनने के 27 साल बाद कोरिया को मिलेगा एसपी कार्यालय, 2.41 करोड़ की लागत से निर्माण शुरु

Koria SP building: सिविल लाइन के रियासतकालीन पुराने भवन में वर्ष 1998 से संचालित है पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, 16 महीने में बनकर तैयार होकर सर्व सुविधायुक्त भवन

कोरीया

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 28, 2025

Koria SP building
Korea SP building bhoomipujan (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर. सरगुजा से अलग होकर कोरिया जिला गठन के 27 साल बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए भवन निर्माण कराया जाएगा। ओडग़ीनाका स्थित रेसिडेंशियल ट्राइबल मॉडल हायर सेकंडरी स्कूल के पुराने भवन को तोडक़र २.४१ करोड़ की लागत से कार्यालय निर्माण (Koria SP building) कार्य गुरुवार से शुरु कर दिया गया है। विधायक भइयालाल राजवाड़े के मुख्य आतिथ्य में गणेश चतुर्थी के दिन कार्यालय निर्माण कराने भूमिपूजन हुआ।

एसपी कार्यलय पिछले 27 साल से रियासतकालीन पुराने भवन में संचालित है। इसमें बारिश के मौसम में जगह-जगह पानी टपकता है। पुलिस विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद भूमिपूजन कराया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने २८ अगस्त से भवन निर्माण का काम (Koria SP building) शुरु कर दिया है।

16 महीने में सर्वसुविधायुक्त और अत्याधुनिक एसपी कार्यालय भवन (Koria SP building) निर्माण पूरा करना होगा। गौरतलब है कि जिले में आधुनिक और सुव्यवस्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इससे पहले नया पुलिस अधीक्षक कार्यालय बैकुंठपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत चेर में बनाने की तैयारी थी।

ये भी पढ़ें

Bad touch by music teacher: छात्राओं को गलत ढंग से टच करता था म्यूजिक टीचर, छात्राएं बोलीं- शिक्षिकाओं के सामने बस में भी की छेड़छाड़
बलरामपुर
Bad touch by music teacher

सामुदायिक वन अधिकार पट्टा के तहत खसरा नंबर 276/1 में से 0.810 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी। लेकिन जमीन में पेंच फंसने के कारण दूसरा भूखंड आवंटन किया गया है।

Koria SP building: बढ़ेगी पुलिस की कार्यक्षमता

नया कार्यालय (Koria SP building) बनने से पुलिस प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ेगी और आम जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। इस दौरान जिपं अध्यक्ष मोहित पैकरा, उपाध्यक्ष वंदना राजवाड़े, कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी, एसपी रवि कुमार कुर्रे, सीईओ डॉ आशुतोष चतुर्वेदी, डीएफओ चंद्रशेखर शंकर सिंह, अपर कलेक्टर डीडी मांडवी, एएसपी पंकज पटेल, एसडीएम उमेश पटेल, ट्रैफिक प्रभारी बीरबल राजवाड़े, डॉ महेश मिश्रा सहित अन्य मौजूद थे।

सरगुजा से अलग होकर 1998 में बना था कोरिया

अविभाजित मध्यप्रदेश में 25 मई 1998 में सरगुजा को विभाजित कर कोरिया को अलग जिला बनाया गया था। तब से लेकर साढ़े 26 साल बीत गए हैं। लेकिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय (Koria SP building) निर्माण कराने के लिए जमीन नहीं मिली थी। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी और नए एसपी रवि कुमार कुर्रे की पहल पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय बनाने के लिए जमीन आवंटित की गई है।

वर्तमान में रियासतकालीन पुराने भवन में एसपी कार्यालय में परिसर में ही डीएसपी मुख्यालय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय अलग-अलग संचालित हैं। कार्यालय (Koria SP building) में बड़ा हॉल नहीं होने के कारण पुलिस लाइन में कांफ्रेंस हाल बनाया गया है। जहां विभागीय बैठक सहित अन्य कार्यक्रम कराए जाते हैं।

ये भी पढ़ें

Big fraud: भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के बेटे से 6.90 लाख की ठगी, हेल्थ केयर की फ्रेंचाइजी दिलाने का दिया था झांसा
कोरीया
Big fraud

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 07:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Koria SP building: जिला बनने के 27 साल बाद कोरिया को मिलेगा एसपी कार्यालय, 2.41 करोड़ की लागत से निर्माण शुरु

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.