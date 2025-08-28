Koria SP building: जिला बनने के 27 साल बाद कोरिया को मिलेगा एसपी कार्यालय, 2.41 करोड़ की लागत से निर्माण शुरु

बैकुंठपुर. सरगुजा से अलग होकर कोरिया जिला गठन के 27 साल बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए भवन निर्माण कराया जाएगा। ओडग़ीनाका स्थित रेसिडेंशियल ट्राइबल मॉडल हायर सेकंडरी स्कूल के पुराने भवन को तोडक़र २.४१ करोड़ की लागत से कार्यालय निर्माण (Koria SP building) कार्य गुरुवार से शुरु कर दिया गया है। विधायक भइयालाल राजवाड़े के मुख्य आतिथ्य में गणेश चतुर्थी के दिन कार्यालय निर्माण कराने भूमिपूजन हुआ।
एसपी कार्यलय पिछले 27 साल से रियासतकालीन पुराने भवन में संचालित है। इसमें बारिश के मौसम में जगह-जगह पानी टपकता है। पुलिस विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद भूमिपूजन कराया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने २८ अगस्त से भवन निर्माण का काम (Koria SP building) शुरु कर दिया है।
16 महीने में सर्वसुविधायुक्त और अत्याधुनिक एसपी कार्यालय भवन (Koria SP building) निर्माण पूरा करना होगा। गौरतलब है कि जिले में आधुनिक और सुव्यवस्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इससे पहले नया पुलिस अधीक्षक कार्यालय बैकुंठपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत चेर में बनाने की तैयारी थी।
सामुदायिक वन अधिकार पट्टा के तहत खसरा नंबर 276/1 में से 0.810 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी। लेकिन जमीन में पेंच फंसने के कारण दूसरा भूखंड आवंटन किया गया है।
नया कार्यालय (Koria SP building) बनने से पुलिस प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ेगी और आम जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। इस दौरान जिपं अध्यक्ष मोहित पैकरा, उपाध्यक्ष वंदना राजवाड़े, कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी, एसपी रवि कुमार कुर्रे, सीईओ डॉ आशुतोष चतुर्वेदी, डीएफओ चंद्रशेखर शंकर सिंह, अपर कलेक्टर डीडी मांडवी, एएसपी पंकज पटेल, एसडीएम उमेश पटेल, ट्रैफिक प्रभारी बीरबल राजवाड़े, डॉ महेश मिश्रा सहित अन्य मौजूद थे।
अविभाजित मध्यप्रदेश में 25 मई 1998 में सरगुजा को विभाजित कर कोरिया को अलग जिला बनाया गया था। तब से लेकर साढ़े 26 साल बीत गए हैं। लेकिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय (Koria SP building) निर्माण कराने के लिए जमीन नहीं मिली थी। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी और नए एसपी रवि कुमार कुर्रे की पहल पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय बनाने के लिए जमीन आवंटित की गई है।
वर्तमान में रियासतकालीन पुराने भवन में एसपी कार्यालय में परिसर में ही डीएसपी मुख्यालय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय अलग-अलग संचालित हैं। कार्यालय (Koria SP building) में बड़ा हॉल नहीं होने के कारण पुलिस लाइन में कांफ्रेंस हाल बनाया गया है। जहां विभागीय बैठक सहित अन्य कार्यक्रम कराए जाते हैं।