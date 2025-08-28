Koria SP building: जिला बनने के 27 साल बाद कोरिया को मिलेगा एसपी कार्यालय, 2.41 करोड़ की लागत से निर्माण शुरु

बैकुंठपुर. सरगुजा से अलग होकर कोरिया जिला गठन के 27 साल बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए भवन निर्माण कराया जाएगा। ओडग़ीनाका स्थित रेसिडेंशियल ट्राइबल मॉडल हायर सेकंडरी स्कूल के पुराने भवन को तोडक़र २.४१ करोड़ की लागत से कार्यालय निर्माण (Koria SP building) कार्य गुरुवार से शुरु कर दिया गया है। विधायक भइयालाल राजवाड़े के मुख्य आतिथ्य में गणेश चतुर्थी के दिन कार्यालय निर्माण कराने भूमिपूजन हुआ।