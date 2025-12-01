मासूम की तबीयत बिगड़ी तो खुला राज..! 4 साल की मासूम से नाबालिग लड़के ने किया रेप, आरोपी गिरफ्तार

बता दें की यह मामला बलरामपुर के रामानुजगंज जिले का है। आरोपी 16 वर्षीय नाबालिग लड़का है. लड़के ने 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। आरोपी ने चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को अपने पास बुलाया। फिर उसके साथ दरिंदगी की. इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। बच्ची की तबीयत लगातार बिगड़ने पर परिजनों को शक हुआ। पूछताछ करने पर मासूम ने अपने साथ हुई आपबीती बताई। परिजन तुरंत थाने पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई।