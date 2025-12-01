मासूम की तबीयत बिगड़ी तो खुला राज..! 4 साल की मासूम से नाबालिग लड़के ने किया रेप, आरोपी गिरफ्तार

मासूम की तबीयत बिगड़ी तो खुला राज..! 4 साल की मासूम से नाबालिग लड़के ने किया रेप, आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
CG Rape Case: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से एक दिल दहला देना वाला मामला सामने आया है। एक चार साल की मासूम बच्ची के साथ 16 साल के नाबालिग लड़के ने दुष्कर्म किया है। 16 साल के नाबालिग आरोपी ने चॉकलेट देने के बहाने बच्ची के साथ बलात्कार किया।
बता दें की यह मामला बलरामपुर के रामानुजगंज जिले का है। आरोपी 16 वर्षीय नाबालिग लड़का है. लड़के ने 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। आरोपी ने चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को अपने पास बुलाया। फिर उसके साथ दरिंदगी की. इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। बच्ची की तबीयत लगातार बिगड़ने पर परिजनों को शक हुआ। पूछताछ करने पर मासूम ने अपने साथ हुई आपबीती बताई। परिजन तुरंत थाने पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के बाद पुलिस ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया। बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। उसे जल्द ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। घटना के बाद परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने भी आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस आगे की प्रक्रिया में लगी हुई है।
