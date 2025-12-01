Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

मासूम की तबीयत बिगड़ी तो खुला राज..! 4 साल की मासूम से नाबालिग लड़के ने किया रेप, आरोपी गिरफ्तार

CG Rape Case: बलरामपुर जिले से एक दिल दहला देना वाला मामला सामने आया है। एक चार साल की मासूम बच्ची के साथ 16 साल के नाबालिग लड़के ने दुष्कर्म किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बलरामपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 01, 2025

मासूम की तबीयत बिगड़ी तो खुला राज..! 4 साल की मासूम से नाबालिग लड़के ने किया रेप, आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)

मासूम की तबीयत बिगड़ी तो खुला राज..! 4 साल की मासूम से नाबालिग लड़के ने किया रेप, आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)

CG Rape Case: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से एक दिल दहला देना वाला मामला सामने आया है। एक चार साल की मासूम बच्ची के साथ 16 साल के नाबालिग लड़के ने दुष्कर्म किया है। 16 साल के नाबालिग आरोपी ने चॉकलेट देने के बहाने बच्ची के साथ बलात्कार किया।

CG Rape Case: चॉकलेट का लालच देकर वारदात को अंजाम

बता दें की यह मामला बलरामपुर के रामानुजगंज जिले का है। आरोपी 16 वर्षीय नाबालिग लड़का है. लड़के ने 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। आरोपी ने चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को अपने पास बुलाया। फिर उसके साथ दरिंदगी की. इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। बच्ची की तबीयत लगातार बिगड़ने पर परिजनों को शक हुआ। पूछताछ करने पर मासूम ने अपने साथ हुई आपबीती बताई। परिजन तुरंत थाने पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के बाद पुलिस ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया। बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। उसे जल्द ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। घटना के बाद परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने भी आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस आगे की प्रक्रिया में लगी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 01:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / मासूम की तबीयत बिगड़ी तो खुला राज..! 4 साल की मासूम से नाबालिग लड़के ने किया रेप, आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Illegal paddy seized: उत्तर प्रदेश से 3 पिकअप में भरकर छत्तीसगढ़ पहुंचा था 205 बोरी अवैध धान, SDM ने पकड़ा

Illegal paddy seized
बलरामपुर

Cooker blast: दशगात्र कार्यक्रम में खाना बनाते समय फटा कूकर, 2 महिलाएं गंभीर, एक मृतक की बहू तो दूसरी है साली

Cooker blast
बलरामपुर

Old age mother story: झुकी कमर, कांपते कदम, 85 की उम्र, फिर भी नहीं डिगा एक मां का हौसला

Old age mother story
बलरामपुर

Road accident: सडक़ हादसे में भाजपा नेता के बेटे की मौत, दोस्तों के साथ घर लौटते पिकअप ने मारी टक्कर

Road accident
बलरामपुर

Teacher suspended: शिक्षक पढ़ा रहा था नोस, आई, इयर व संडे-मंडे की गलत स्पेलिंग, DEO ने किया सस्पेंड

Teacher suspended
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.