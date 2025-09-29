बलरामपुर में तालिबानी सजा: सरपंच ने युवक को बांधकर की बेरहमी से पिटाई, Video वायरल… जानिए पूरा मामला

Crime News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक सरपंच ने युवक को तालिबानी सजा दी। युवक के हाथ बाँधकर डंडे से उसकी बेरहमी पूर्वक पिटाई कर दी। वहीं गांव के लोग तमाशा देखते रहे और युवक की पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। जिसके बाद अब इस वीडियो को लेकर सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है।
बताया जा रहा है कि आधी रात को गर्लफ्रेंड से मिलने आए बॉयफ्रेंड को परिजनों ने बांधकर पीटा। इस दौरान प्रेमी को बचाने आई प्रेमिका पर भी डंडे बरसाए गए। युवक को लाठी-डंडे से इतना पीटा गया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मामला चलगली थाना क्षेत्र का है।
जानकारी के अनुसार, युवक की पिटाई गांव के सरपंच ललन सिंह धुर्वे द्वारा की गई, जो वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पिटाई से घायल हुए युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन सवाल ये है कि जब गाँव का सरपंच ही कानून हाथ में ले तो आम लोगों की सुरक्षा आखिर किसके भरोसे रहेगी।
