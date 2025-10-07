Murder news: तुमने ही मेरी पत्नी को अपने छोटे भाई के साथ भगा दिया है, कहते हुए टांगी से काट दिया गला

अंबिकापुर. धौरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जटासेमर में रविवार की रात करीब 12 बजे एक युवक ने शराब के नशे में टांगी से गर्दन पर हमला कर मेहमानी में गए युवक की हत्या (Murder news) कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी की पत्नी मृतक के छोटे भाई के साथ भाग गई है। आरोपी को शंका थी कि मृतक ने ही उसकी पत्नी को भगाया है। सूचना पर धौरपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। पुलिस आरोपी की तलाश कर ही है।