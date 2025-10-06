Ambikapur Crime: दादागिरी करते हुए बनाई रील और इंस्टाग्राम पर कर दिया अपलोड, पुलिस ले जाने लगी जेल तो रोने लगा, बोला- अब नहीं करूंगा

Accused crying out side of jail (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. सोशल मीडिया पर रील बनाकर गुंडागर्दी (Ambikapur Crime) का प्रदर्शन करना 2 युवकों को भारी पड़ गया। युवकों द्वारा अभद्र भाषा और धमकी भरे डायलॉग्स के साथ इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड किया गया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। वीडियो में एक युवक कहते हुए दिख रहा था मारेंगे चाकू, निकलेगा खून, जबकि दूसरे वीडियो में धमकी दी जा रही थी कि हमसे मोहब्बत नहीं करोगे तो अंजाम भुगतोगे। कोतवाली पुलिस ने वीडियो के आधार पर चिन्हांकित कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर गुडागर्दी का प्रदर्शन करने वाला युवक की जब जेल जाने की बारी आई तो एक आरोपी पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगा। रोते हुए माफ कर देने व छोड़ देने की विनती करने लगे।
जांच में सामने आया कि आरोपियों में एक सैयद सैफ पहले से ही अपराधिक मामलों में संलिप्त था। उसके खिलाफ कोतवाली थाने में आईपीसी की धारा 452 सहित अन्य धाराओं में मामला (Ambikapur Crime) दर्ज है। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ शांति भंग की आशंका को लेकर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
रविवार शाम जब पुलिस सैयद सैफ को सेंट्रल जेल लेकर पहुंची, तो वह जेल के गेट पर ही रोने लगा और पुलिस से माफी मांगते हुए छोड़ देने की विनती करता रहा। हालांकि पुलिस ने कोई रियायत नहीं दी और उसे जेल दाखिल करा दिया।
बाद में पुलिस ने दूसरे युवक को भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की आपत्तिजनक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई (Ambikapur Crime) की जाएगी।
शहर में लगातार बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसते हुए कोतवाली पुलिस ने 2 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। पहले मामले में प्रार्थी हिमांशु गोयल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 3 अगस्त को उसके घर के बाउंड्री में घुसकर 2 युवकों ने बोरिंग के मोटर के तार निकालने की कोशिश की।
पूछताछ करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी (Ambikapur Crime) दी और ईंट से हमला कर घायल कर दिया। मामले में सैयद सैफ (उम्र 19 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया, जो पहले से भी अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है।
दूसरे मामले में संजय गोयल ने रिपोर्ट दी कि 31 अगस्त की रात शराब के नशे में धुत युवक अरशद उर्फ आशु अंसारी ने गाली-गलौज कर हाथ में चाकू लहराते हुए मारपीट (Ambikapur Crime) की और जान से मारने की धमकी दी। आरोपी को मौके से पकड़ कर पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने दोनों मामलों में गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर युवकों को जेल भेज दिया।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग