Ambikapur Crime: दादागिरी करते हुए बनाई रील और इंस्टाग्राम पर कर दिया अपलोड, पुलिस ले जाने लगी जेल तो रोने लगा, बोला- अब नहीं करूंगा

अंबिकापुर. सोशल मीडिया पर रील बनाकर गुंडागर्दी (Ambikapur Crime) का प्रदर्शन करना 2 युवकों को भारी पड़ गया। युवकों द्वारा अभद्र भाषा और धमकी भरे डायलॉग्स के साथ इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड किया गया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। वीडियो में एक युवक कहते हुए दिख रहा था मारेंगे चाकू, निकलेगा खून, जबकि दूसरे वीडियो में धमकी दी जा रही थी कि हमसे मोहब्बत नहीं करोगे तो अंजाम भुगतोगे। कोतवाली पुलिस ने वीडियो के आधार पर चिन्हांकित कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर गुडागर्दी का प्रदर्शन करने वाला युवक की जब जेल जाने की बारी आई तो एक आरोपी पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगा। रोते हुए माफ कर देने व छोड़ देने की विनती करने लगे।