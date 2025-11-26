Crime video viral: भरी पंचायत में महिला और युवक का मुंह किया काला, फिर पहनाई जूतों की माला, 3 बच्चों की मां का अफेयर, देखें वायरल Video

Woman face blackened and young man garlanded with shoes (Photo- Patrika)
बैकुंठपुर। एमसीबी जिले से अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। यहां 3 बच्चों की मां व 1 बच्चे के पिता के बीच प्रेम संबंध चल रहा था। इसकी खबर जब महिला के पति को हुई तो विवाद होने लगी। 21 नवंबर को इसी बात पर पति ने उसे घर से निकाल दिया तो पड़ोस में ही रहने वाले प्रेमी (Crime video viral) के घर चली गई। इसके बाद महिला के चाचा ससुर व सास ने दोनों को पकडक़र गांव में पंचायत बैठाई और भरी सभा में उनका मुंह काला कर जूतों की माला पहनाई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने 4 नामजद समेत अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।
एमसीबी जिला निवासी एक महिला की 8 वर्ष पूर्व भरतपुर विकासखंड के ग्राम बरेल में शादी हुई थी। उसके 3 बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि महिला का पड़ोस में ही रहने वाले ओमप्रकाश पनिका से प्रेम संबंध (Crime video viral) चल रहा था। ओमप्रकाश भी एक बच्चे का पिता है। युवक से अफेयर की बात पर पति-पत्नी में अक्सर विवाद होता रहता था।
इसी बीच 21 नवंबर को विवाद के बाद पति ने उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद वह ओमप्रकाश के घर चली गई। इस पर महिला के चाचा ससुर राय सिंह व गुलाब सिंह तथा चाची साय उर्मिला सिंह व अनिता सिंह ने दोनों को पकड़ लिया और गांव में पंचायत बुलाई। फिर दोनों को गांव के एक चबूतरे पर बैठाया गया।
महिला व युवक को बैठाने के बाद उन्होंने ओमप्रकाश चोर है के नारे लगाए। फिर महिलाओं ने महिला के मुंह पर तथा ग्रामीणों ने युवक के मुंह पर कालिख पोती। फिर उन्हें जूतों की माला (Crime video viral) पहनाई गई। इसका विरोध दोनों करते रहे, लेकिन ग्रामीणों ने दबंगई दिखाते हुए जबरन उन्हें जूतों की माला पहना दी।
घटना के 4 दिन बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Crime video viral) हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्रामीण महिला-पुरुषों की भीड़ ने दोनों को घेर रखा है। कालिक पोतने व जूतों की माला पहनाने के दौरान वे मोबाइल पर वीडियो बना रहे हैं।
इस मामले (Crime video viral) में महिला ने जनकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने कहा है कि पति को अफेयर का शक था, इस वजह से उसने 21 नवंबर को उसे घर से निकाल दिया था। ओमप्रकाश के घर से अच्छे संबंध होने की वजह से वहां जाकर रह रही थी। इसके बाद हमसे ऐसा सलूक किया गया। इस मामले में पुलिस ने महिला के 4 चाचा व चाची सास समेत अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।
