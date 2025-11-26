Crime video viral: भरी पंचायत में महिला और युवक का मुंह किया काला, फिर पहनाई जूतों की माला, 3 बच्चों की मां का अफेयर, देखें वायरल Video

बैकुंठपुर। एमसीबी जिले से अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। यहां 3 बच्चों की मां व 1 बच्चे के पिता के बीच प्रेम संबंध चल रहा था। इसकी खबर जब महिला के पति को हुई तो विवाद होने लगी। 21 नवंबर को इसी बात पर पति ने उसे घर से निकाल दिया तो पड़ोस में ही रहने वाले प्रेमी (Crime video viral) के घर चली गई। इसके बाद महिला के चाचा ससुर व सास ने दोनों को पकडक़र गांव में पंचायत बैठाई और भरी सभा में उनका मुंह काला कर जूतों की माला पहनाई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने 4 नामजद समेत अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।