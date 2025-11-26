Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

Crime video viral: भरी पंचायत में महिला और युवक का मुंह किया काला, फिर पहनाई जूतों की माला, 3 बच्चों की मां का अफेयर, देखें वायरल Video

Crime video viral: महिला के पति को शक था कि उसका गांव के ही युवक से चल रहा है प्रेम संबंध, पति द्वारा निकाले जाने के बाद 4 दिन पहले पड़ोस में रहने वाले युवक के घर आ गई थी महिला

3 min read
Google source verification

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 26, 2025

Love affair

Woman face blackened and young man garlanded with shoes (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर। एमसीबी जिले से अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। यहां 3 बच्चों की मां व 1 बच्चे के पिता के बीच प्रेम संबंध चल रहा था। इसकी खबर जब महिला के पति को हुई तो विवाद होने लगी। 21 नवंबर को इसी बात पर पति ने उसे घर से निकाल दिया तो पड़ोस में ही रहने वाले प्रेमी (Crime video viral) के घर चली गई। इसके बाद महिला के चाचा ससुर व सास ने दोनों को पकडक़र गांव में पंचायत बैठाई और भरी सभा में उनका मुंह काला कर जूतों की माला पहनाई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने 4 नामजद समेत अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

एमसीबी जिला निवासी एक महिला की 8 वर्ष पूर्व भरतपुर विकासखंड के ग्राम बरेल में शादी हुई थी। उसके 3 बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि महिला का पड़ोस में ही रहने वाले ओमप्रकाश पनिका से प्रेम संबंध (Crime video viral) चल रहा था। ओमप्रकाश भी एक बच्चे का पिता है। युवक से अफेयर की बात पर पति-पत्नी में अक्सर विवाद होता रहता था।

इसी बीच 21 नवंबर को विवाद के बाद पति ने उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद वह ओमप्रकाश के घर चली गई। इस पर महिला के चाचा ससुर राय सिंह व गुलाब सिंह तथा चाची साय उर्मिला सिंह व अनिता सिंह ने दोनों को पकड़ लिया और गांव में पंचायत बुलाई। फिर दोनों को गांव के एक चबूतरे पर बैठाया गया।

Crime video viral: महिला व युवक का मुंह किया काला

महिला व युवक को बैठाने के बाद उन्होंने ओमप्रकाश चोर है के नारे लगाए। फिर महिलाओं ने महिला के मुंह पर तथा ग्रामीणों ने युवक के मुंह पर कालिख पोती। फिर उन्हें जूतों की माला (Crime video viral) पहनाई गई। इसका विरोध दोनों करते रहे, लेकिन ग्रामीणों ने दबंगई दिखाते हुए जबरन उन्हें जूतों की माला पहना दी।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

घटना के 4 दिन बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Crime video viral) हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्रामीण महिला-पुरुषों की भीड़ ने दोनों को घेर रखा है। कालिक पोतने व जूतों की माला पहनाने के दौरान वे मोबाइल पर वीडियो बना रहे हैं।

4 नामजद समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर

इस मामले (Crime video viral) में महिला ने जनकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने कहा है कि पति को अफेयर का शक था, इस वजह से उसने 21 नवंबर को उसे घर से निकाल दिया था। ओमप्रकाश के घर से अच्छे संबंध होने की वजह से वहां जाकर रह रही थी। इसके बाद हमसे ऐसा सलूक किया गया। इस मामले में पुलिस ने महिला के 4 चाचा व चाची सास समेत अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।

ये भी पढ़ें

Teacher’s dismissed: चुनाव डयूटी में शराब पीकर पहुंचे थे 2 शिक्षक, कोर्ट में भी मिले टुन्न, दोनों को किया गया बर्खास्त
कोरीया
Teacher's dismissed

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Nov 2025 06:40 pm

Published on:

26 Nov 2025 06:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Crime video viral: भरी पंचायत में महिला और युवक का मुंह किया काला, फिर पहनाई जूतों की माला, 3 बच्चों की मां का अफेयर, देखें वायरल Video

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Teacher’s dismissed: चुनाव डयूटी में शराब पीकर पहुंचे थे 2 शिक्षक, कोर्ट में भी मिले टुन्न, दोनों को किया गया बर्खास्त

Teacher's dismissed
कोरीया

Thief murder: पैसों के बंटवारे को लेकर 2 चोरों में हुआ विवाद, फिर एक ने दूसरे की कर दी हत्या, तालाब में मिली लाश

Thief murder
कोरीया

Mother’s cruelty: Video: अगले जनम मोहे बिटिया न कीजो: कड़ाके की ठंड में सिद्धबाबा पहाड़ के पास झोले में रोती मिली 7 दिन की बच्ची, किन्नर को सौंपा

Mother's cruelty
कोरीया

Paddy procurement: काम पर नहीं लौटे समिति प्रबंधक, लगा एस्मा, इन 8 के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर

Paddy procurement
कोरीया

Unique news: बेटे की हत्या के शक में मां ने मध्यप्रदेश में खुदवाई थी कब्र, 1 साल बाद पुलिस ने पकड़ा जिंदा

Unique news
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.