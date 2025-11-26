Teacher’s dismissed: चुनाव डयूटी में शराब पीकर पहुंचे थे 2 शिक्षक, कोर्ट में भी मिले टुन्न, दोनों को किया गया बर्खास्त

मनेंद्रगढ़। एमसीबी जिला प्रशासन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में शराब पीकर ड्यूटी करने वाले 2 शिक्षक को बर्खास्त (Teacher's dismissed) कर दिया गया है। दरअसल दोनों शिक्षक चुनाव के दौरान शराब के नशे में ड्यूटी पर मौजूद थे। वहीं कोर्ट में पेशी के दौरान भी दोनों ने शराब सेवन किया था। मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के दोनों शिक्षकों पर कड़ी विभागीय कार्रवाई करते हुए सेवा समाप्ति (डिसमिस) का आदेश जारी कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी एमसीबी डी राहुल वेंकट ने आदेश जारी करने के बाद डीईओ ने कार्रवाई की है। इसमें स्पष्ट कहा गया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान अनुशासनहीनता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।