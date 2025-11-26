Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

Teacher’s dismissed: चुनाव डयूटी में शराब पीकर पहुंचे थे 2 शिक्षक, कोर्ट में भी मिले टुन्न, दोनों को किया गया बर्खास्त

Teacher's dismissed: चुनाव ड्यूटी में शराब पीकर पहुंचने के बाद दोनों को कर दिया गया था निलंबित, जांच में मामला गंभीर प्रकृति का पाए जाने के बाद जिला प्रशासन की ओर से की गई सख्त कार्रवाई

2 min read
Google source verification

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 26, 2025

Teacher's dismissed

Demo pic (Photo- Patrika)

मनेंद्रगढ़। एमसीबी जिला प्रशासन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में शराब पीकर ड्यूटी करने वाले 2 शिक्षक को बर्खास्त (Teacher's dismissed) कर दिया गया है। दरअसल दोनों शिक्षक चुनाव के दौरान शराब के नशे में ड्यूटी पर मौजूद थे। वहीं कोर्ट में पेशी के दौरान भी दोनों ने शराब सेवन किया था। मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के दोनों शिक्षकों पर कड़ी विभागीय कार्रवाई करते हुए सेवा समाप्ति (डिसमिस) का आदेश जारी कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी एमसीबी डी राहुल वेंकट ने आदेश जारी करने के बाद डीईओ ने कार्रवाई की है। इसमें स्पष्ट कहा गया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान अनुशासनहीनता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

घटना 19 फरवरी 2025 की है। ग्राम लालपुर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में निर्वाचन सामग्री वितरण स्थल पर तैनात सहायक शिक्षक अशोक कुमार सिंह, अभय कुजूर और शिक्षक सुनील कुमार टोप्पो शराब सेवन कर पहुंचे थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनेन्द्रगढ़ में तीनों के मद्यपान (Teacher's dismissed) की पुष्टि की गई थी।

कलेक्टर ने घटना की गंभीरता को देख उसी दिन तीनों को निलंबित कर दिया था। मामले में 4 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के तहत विभागीय जांच शुरू की गई। अपर कलेक्टर जांच अधिकारी तथा डीईओ प्रस्तुतकर्ता अधिकारी बनाए गए थे।

Teacher's dismissed: न्यायालय में भी पहुंचे शराब पीकर

23 जुलाई को दोनों को न्यायालय में पेश हुए। इस दौरान शिक्षक अशोक कुमार सिंह और अभय कुजूर (Teacher's dismissed) कोर्ट में भी शराब पीकर पहुंचे थे। इसकी दोबारा चिकित्सीय पुष्टि हुई थी। मामले में 13 अक्टूबर 25 को प्रस्तुत विभागीय जांच प्रतिवेदन में दोनों शिक्षकों के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाया गया।

जबकि सुनील कुमार टोप्पो को आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। दोनों शिक्षकों से कारण बताओ नोटिस का जवाब भी मांगा गया, लेकिन उनका उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया था।

दोनों शिक्षकों को किया गया बर्खास्त

जांच में यह भी स्थापित हुआ कि दोनों ने स्वयं मद्यपान स्वीकार (Teacher's dismissed) किया, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 23 का उल्लंघन है। कलेक्टर वेंकट ने सारे तथ्यों के आधार पर 14 नवम्बर को दोनों शिक्षकों की सेवा समाप्त करने डीईओ को आदेश जारी किया था।

इससे डीईओ मनेंद्रगढ़ ने अभय कुजूर, प्राथमिक शाला चुक्तीपानी और अशोक सिंह सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला हरकाटनपारा को नियम 10 की उपधारा 9 के तहत सेवा से पदच्युत कर दिया है।

ये भी पढ़ें

Loot with woman: बस का इंतजार कर रही महिला को स्कूटी में दिया लिफ्ट, फिर जंगल के रास्ते ले जाकर जेवर-रुपए लूटे, पीडि़ता ने बताया ये क्लू
सुरजपुर
Loot with woman

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 04:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Teacher’s dismissed: चुनाव डयूटी में शराब पीकर पहुंचे थे 2 शिक्षक, कोर्ट में भी मिले टुन्न, दोनों को किया गया बर्खास्त

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Thief murder: पैसों के बंटवारे को लेकर 2 चोरों में हुआ विवाद, फिर एक ने दूसरे की कर दी हत्या, तालाब में मिली लाश

Thief murder
कोरीया

Mother’s cruelty: Video: अगले जनम मोहे बिटिया न कीजो: कड़ाके की ठंड में सिद्धबाबा पहाड़ के पास झोले में रोती मिली 7 दिन की बच्ची, किन्नर को सौंपा

Mother's cruelty
कोरीया

Paddy procurement: काम पर नहीं लौटे समिति प्रबंधक, लगा एस्मा, इन 8 के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर

Paddy procurement
कोरीया

Unique news: बेटे की हत्या के शक में मां ने मध्यप्रदेश में खुदवाई थी कब्र, 1 साल बाद पुलिस ने पकड़ा जिंदा

Unique news
कोरीया

Fly ash factory in School campus: ठेकेदार ने स्कूल कैंपस में खोल दी फ्लाई ऐश ईंट की फैक्टरी, मचा बवाल, भाजपाइयों ने लिया जायजा

Fly ash factory in school campus
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.