CG Thagi News: नकली सोना थमाकर 2 लाख से ज्यादा की ठगी, शातिरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

जानकारी के अनुसार, झिलमिली थाना अंतर्गत ग्राम दर्रीपारा निवासी बालरूप गुप्ता ने 16 मार्च को चांदनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि होली त्योहार के 4-5 दिन पूर्व ग्राम पपराखांड सावारांवा के सोनू द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति के पास सोना है, खरीदने के लिए बोल रहा है। तब वह बोला ठीक है, सोना खरीद लूंगा चलो दिखवा दो। तब 6 मार्च को बालरूप और सोनू सोना का सैंपल देखने बिहारपुर नवाटोला गया था। जहां 2 व्यक्ति मिले और इन्हे जो सोना दिखाए उसी में से छोटा टुकडा काट कर सैम्पल दिये। इस दौरान वे दोनों व्यक्ति बालरूप का भी मोबाइल नंबर ले लिए।