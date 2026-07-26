Chhattisgarh News: कांग्रेस नेताओं पर FIR के निर्देश, AI जनित आपत्तिजनक फोटो-वीडियो पर महिला आयोग सख्त, 3 दिन में मांगी रिपोर्ट

Chhattisgarh Congress leaders FIR: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर महिलाओं के सम्मान के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां, फोटो और AI जनित वीडियो पोस्ट करने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कांग्रेस के दो नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर त्वरित कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित पुलिस अधिकारियों से तीन दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी गई है।