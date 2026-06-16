छत्तीसगढ़ के कसडोल में सिलसिलेवार हुई 8 मौतें बलि तो नहीं? कब्र से निकाली लाश, अब सच से उठेगा पर्दा

मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ग्रामीणों ने कसडोल थाने ( Kasdol Death News) में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों के अनुसार, सभी मृतकों ने उक्त व्यापारी द्वारा दी गई शराब का सेवन किया था। गांव में अब यह चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि कहीं यह गड़े धन को पाने के लिए की गई बलि तो नहीं है? शनिवार को पुलिस ने एक माह पूर्व दफन किए गए मृतक महेतरू साहू के शव को कब्र से निकलवाकर फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम कराया। सोमवार को पुलिस ने प्रार्थी और आरोपी के बयान दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाया है।