16 जिलों के एसपी बदल सकते हैं, छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी, जानें वजह

बताया जाता है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की व्यस्तता के चलते सूची को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। राज्य पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि उन अधिकारियों पर विशेष रूप से विचार किया जा रहा है जिन्हें वर्तमान पदस्थापना पर दो वर्ष या उससे अधिक समय हो चुका है। साथ ही ऐसे अधिकारी, जिनके तबादला आदेश पहले जारी हुए थे लेकिन तकनीकी अथवा प्रशासनिक कारणों से वे नई जगह कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए, उन्हें भी नई सूची में समायोजित किया जा सकता है। इस सूची में निरीक्षक से पदोन्नत होकर डीएसपी बने अधिकारियों का पदस्थपना आदेश जारी किया जाएगा।