रायपुर के पॉश इलाके में अवैध देह व्यापार का कारोबार, रातभर युवाओं की आने-जाने का VIDEO आया सामने !

सूत्रों के अनुसार, इस पूरे मामले में 20 से 25 महिलाओं और युवतियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि इन दावों की अभी तक किसी सरकारी एजेंसी या पुलिस द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। जांच के बाद ही इन आरोपों की सच्चाई सामने आ सकेगी। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि मकान के बाहर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लोगों का आरोप है कि इन कैमरों के जरिए आने-जाने वालों और आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। हालांकि इस संबंध में भी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।