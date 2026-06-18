सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ठंडे बस्ते में डाल रही सरकार? छत्तीसगढ़ में 3 माह बाद भी नगर सैनिकों को नहीं मिला हक

नगर सैनिकों की सेवा सुविधाओं और अधिकारों से जुड़े मामले में लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही थी। इस मामले में 13 फरवरी 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य शासन को तीन माह के भीतर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगर सैनिकों में उम्मीद जगी थी कि वर्षों से लंबित मांगों और सेवा संबंधी सुविधाओं को लेकर सरकार जल्द निर्णय लेगी। लेकिन तय समयसीमा समाप्त होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है।