ओनाकोना से घटरानी तक… रायपुर के पास हैं ये 5 खूबसूरत पिकनिक डेस्टिनेशन, नजारे मोह लेंगे मन

रायपुर@ताबीर हुसैन। International Picnic Day 2026: अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर प्रकृति के बीच सुकून भरे कुछ घंटे बिताना चाहते हैं तो रायपुर से 100 किमी के दायरे में कई ऐसे खूबसूरत ठिकाने हैं जहां सुबह निकलकर देर शाम तक आराम से घर वापसी की जा सकती है। अच्छी सड़कें, 2 से 3 घंटे का सफर और प्राकृतिक खूबसूरती इन जगहों को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वन-डे ट्रिप के लिए खास बनाती है। 18 जून को अंतरराष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर जानिए टॉप पिकनिक स्पॉट के बारे में बता रहे हैं एडवेंचर एक्सपर्ट खेमलाल साहू।