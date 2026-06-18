New Flight Service: रायपुर एयरपोर्ट में नई सुविधा, जल्द ही शुरू होगी अकासा एयरलाइंस की फ्लाइट

स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में लैंडिग के दौरान एयर इंडिया के विमान से बुधवार की सुबह एक पक्षी टकरा गया। पक्षी के टकराने से विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन, तकनीकी टीम द्वारा 1 घंटे तक सुरक्षा की जांच करने के कारण अन्य फ्लाइटों के संचालन में 2 घंटे विलंब हुआ। वहीं जांच में पता चला कि फ्लाइट के उतरने के समय पंखे से पक्षी टकराया था। हालांकि फ्लाइट में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। रायपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ऑफिशियल बयान जारी कर बताया कि सुबह करीब 8 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एयर इंडिया की एक फ्लाइट से एक पक्षी टकरा गया था। फ्लाइट दिल्ली से रायपुर आ रही थी। जरूरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपीएस) पूरा करने के बाद, फ्लाइट रवाना किया गया।