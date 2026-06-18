परिवहन विभाग का बड़ा फैसला, नियम तोड़ने वाली बसों पर होगी कार्रवाई, परमिट भी होगा निरस्त

परिवहन विभाग द्वारा लिए गए इन निर्णयों से स्पष्ट है कि अब यात्री बस संचालन और परिवहन व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियम उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निर्धारित रूट, समय और परमिट शर्तों का पालन न करने वाली बसों पर सख्त कार्रवाई के साथ परमिट निरस्त करने और जुर्माना वसूलने का प्रावधान व्यवस्था को अनुशासित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वहीं टैक्स बकायादारों के खिलाफ अभियान और उनकी सूची सार्वजनिक करने से राजस्व वसूली में पारदर्शिता और तेजी आने की संभावना है।