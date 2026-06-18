छत्तीसगढ़ में 12% लोग वाहक, शादी से पहले ये जांच जरूरी, नहीं तो बढ़ेगा खतरनाक बीमारी का खतरा

रायपुर@पीलूराम साहू। World Sickle Cell Awareness Day 2026: प्रदेश में कुछ जाति विशेष के लोग सिकलसेल की गिरफ्त में हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सिकलसेल को फैलने से रोकने व जड़ से खत्म करने के लिए शादी के पहले कुंडली के बजाय सिकलसेल रिपोर्ट का मिलान जरूरी है। प्रदेश की 12 फीसदी आबादी इस बीमारी के वाहक (करियर) है, जो देश में सबसे ज्यादा है। यही नहीं मरीजों की संख्या भी सवा दो लाख है। सिकलसेल से करीब 30 लाख आबादी प्रभावित है।