World Day Against Child Labour: कार्रवाई के बावजूद बाल श्रम की गहरी जड़ें, छत्तीसगढ़ में अब भी मजदूरी की भट्टी में झुलस रहे बच्चे, चौंका देगी सच्चाई

इस दौरान कांकेर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम और अन्य जिलों में कई बच्चों को श्रम से मुक्त कराया गया। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि बालश्रम के मामलों में यदि बच्चों के साथ शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना हुई हो तो किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 भी अनिवार्य रूप से लगाई जाए। हाल ही में तेंदूपत्ता तुड़ाई और ईंट-भट्ठों में काम करा रहे बच्चों को भी रेस्क्यू किया गया। लगातार कार्रवाई और जागरूकता के कारण अब दूरस्थ क्षेत्रों से भी लोग बालश्रम की शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। - वर्णिका शर्मा, अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग