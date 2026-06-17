रायपुर नगर निगम में प्रशासनिक फेरबदल, कई अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

यह व्यवस्था आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से लागू रहेगी। निगम प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से नागरिक सेवाओं के संचालन में और अधिक समन्वय एवं दक्षता आएगी। वहीं उपायुक्त डॉ. अंजली शर्मा को भी उनके वर्तमान दायित्वों के अतिरिक्त प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का प्रभार सौंपा गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शहरी क्षेत्रों के छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। ऐसे में योजना के बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी अब डॉ. अंजली शर्मा संभालेंगी।