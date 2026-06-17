‘छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है’ तीसरी रेल लाइन की मंजूरी मिलने पर CM साय ने रेल मंत्री का जताया आभार

भारत की पावर कैपिटल के रूप में विख्यात कोरबा देश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोयला परिवहन हब है। चांपा-कोरबा सेक्शन एक लाइफलाइन रेल लिंक है, जो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों को मुंबई-हावड़ा मेन लाइन से जोड़ता है। वर्तमान में इस ट्रैक से रोजाना 10 जोड़ी पैसेंजर और 55 जोड़ी मालगाड़ियां गुजरती हैं। आने वाले समय में क्षेत्र का कोयला उत्पादन 247 मिलियन टन से बढ़कर 450 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिससे 200 मिलियन टन का अतिरिक्त ट्रैफिक जुड़ेगा।