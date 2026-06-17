छत्तीसगढ़ भाजपा किसान मोर्चा के 36 जिला प्रभारी-सहप्रभारी की नियुक्ति सूची जारी, किसे मिला मौका, देखें नाम

Chhattisgarh BJP List: बिलासपुर शहर में रत्तूलाल गुप्ता और नारायण सिंह राजपूत को क्रमशः प्रभारी और सहप्रभारी बनाया गया है। जांजगीर-चांपा में चुलेश्वर राठौर और नितीश चौथहा, कोरबा में भानुप्रताप सिंह और अशोक गुप्ता को नियुक्त किया गया है। सक्ती प्रभारी सुमित प्रताप सिंह, सहप्रभारी धरम भार्गव, सारंगढ़-बिलाईगढ़ प्रभारी घनश्याम पटेल, सहप्रभारी सतपाल छाबड़ा, रायगढ़ प्रभारी संपूर्णानंद मिश्रा, सहप्रभारी परिमल चंद्रा को बनाया गया है। जशपुर में अशोक कुमार गुप्ता (बटौली) और इंजीनियर सोमनाथ सिंह को कमान सौंपी गई है। बलरामपुर प्रभारी दीपक सिंह तोमर, सहप्रभारी नरेश्वर रजक, सरगुजा प्रभारी मुन्नालाल चौधरी, सहप्रभारी विनोद कुमार साहू, सूरजपुर प्रभारी अनूप कुमार गुप्ता, सहप्रभारी मनोज रजवाड़े और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर प्रभारी जन्मजय मिश्रा, सहप्रभारी विशाल सिंह देव, कोरिया प्रभारी अनिल अग्रवाल, सहप्रभारी आशुतोष दुबे को बनाया गया है।