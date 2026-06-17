17 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

गर्मी के बीच राहत की दस्तक! छत्तीसगढ़ में आज इन जिलों में बरसेंगे बादल, IMD ने किया यलो अलर्ट जारी

IMD Alert in Chhattisgarh: मानसून से पहले छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट ली है। कई जिलों में अंधड़, तेज हवा और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 12 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। रायपुर समेत कई इलाकों में बारिश के बाद भी उमस का असर बना हुआ है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jun 17, 2026

Chhattisgarh Weather Update

Chhattisgarh Weather Update: इन जिलों में बरसेंगे बादल(photo-patrika)

Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक से पहले मौसम का मिजाज बदलने लगा है। तापमान बढ़ने के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में अंधड़ और बारिश का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को राजधानी रायपुर के कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई, जबकि कई जगह हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। हालांकि बारिश के बाद भी उमस से लोगों को राहत नहीं मिली। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

Chhattisgarh Weather Alert: बिलासपुर में 42 डिग्री पहुंचा पारा, उत्तरी इलाकों में बढ़ी गर्मी

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिलासपुर में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं राजधानी रायपुर में भी गर्मी का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले पांच दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है।

बस्तर में 5 सेमी बारिश, कई इलाकों में दर्ज हुई वर्षा

मंगलवार को लोकल सिस्टम के सक्रिय होने से कई क्षेत्रों में बारिश हुई। बस्तर में सबसे ज्यादा करीब 5 सेमी पानी गिरा। इसके अलावा करपावंड में 3 सेमी, जशपुरनगर, रामानुजनगर और दरभा में 2-2 सेमी बारिश दर्ज की गई। वहीं सक्ती, मनोरा और कोंडागांव में करीब 1 सेमी वर्षा रिकॉर्ड की गई।

रायपुर में आज भी बारिश के आसार

मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को भी रायपुर में बारिश की संभावना बनी हुई है। सुबह से ही राजधानी में बादल छाए हुए हैं। विभाग ने अंधड़ के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है। रायपुर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

IMD Alert: 12 जिलों में यलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों में बारिश, तेज हवा, आकाशीय बिजली और गरज-चमक को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। इनमें बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर और कोरिया शामिल हैं। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और आकाशीय बिजली से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है।

Heatwave Alert: लू से सावधान! छत्तीसगढ़ में ढाई महीने में 1100 से ज्यादा मरीज, अस्पतालों में बढ़ी भीड़

ये भी पढ़ें
Heatwave Alert

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Jun 2026 10:10 am

Published on:

17 Jun 2026 10:08 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / गर्मी के बीच राहत की दस्तक! छत्तीसगढ़ में आज इन जिलों में बरसेंगे बादल, IMD ने किया यलो अलर्ट जारी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रायपुर रेलवे स्टेशन का ‘फाइन गेम’! आखिर ग्रामीण यात्रियों पर क्यों टिकती है टीटी की नजर? जानें अजीबो-गरीब मामला

Raipur Railway Station
रायपुर

क्या किसी अपने ने दी थी कैश की जानकारी? मंदिरहसौद लूटकांड में हुआ बड़ा खुलासा, बदमाशों की तलाश तेज

Raipur Loot Case
रायपुर

18 CMO के तबादले के बाद अब छत्तीसगढ़ के इंजीनियरों की बारी, जल्द आ सकती है ट्रांसफर list

Chhattisgarh Transfer News
रायपुर

Heatwave Alert: लू से सावधान! छत्तीसगढ़ में ढाई महीने में 1100 से ज्यादा मरीज, अस्पतालों में बढ़ी भीड़

Heatwave Alert
रायपुर

लोकभवन में अधिकारियों-कर्मचारियों को दिया AI प्रशिक्षण

AI
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.