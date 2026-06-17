गर्मी के बीच राहत की दस्तक! छत्तीसगढ़ में आज इन जिलों में बरसेंगे बादल, IMD ने किया यलो अलर्ट जारी

Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक से पहले मौसम का मिजाज बदलने लगा है। तापमान बढ़ने के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में अंधड़ और बारिश का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को राजधानी रायपुर के कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई, जबकि कई जगह हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। हालांकि बारिश के बाद भी उमस से लोगों को राहत नहीं मिली। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है।