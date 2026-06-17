क्या किसी अपने ने दी थी कैश की जानकारी? मंदिरहसौद लूटकांड में हुआ बड़ा खुलासा, बदमाशों की तलाश तेज

Raipur Loot Case: छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर से लगे मंदिरहसौद थाना क्षेत्र में मंगलवार रात लूट की घटना सामने आई। बाइक सवार बदमाशों ने एक ठेकेदार के अकाउंटेंट को सुनसान रास्ते में रोककर चाकू दिखाया और करीब 10 लाख रुपये की नकदी लूटकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक, पीड़ित सागर डेहरिया ठेकेदार के यहां अकाउंटेंट है। वह सेरीखेड़ी से नया रायपुर की ओर नकदी लेकर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में बदमाशों ने उसका पीछा कर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।