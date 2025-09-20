New Rail Line: 278 KM लंबी नई रेल लाइन का काम शुरू! 34 गांव की जमीन की खरीदी बिक्री पर लगी रोक, आदेश जारी

New Rail Line: खरसिया-नवा रायपुर-परमलकसा रेलवे परियोजना को लेकर काम शुरू हो गया है। ऐसे में जमीन की खरीद बिक्री को लेकर रोक लगाई गई है। इसे लेकर आदेश भी जारी हो गया है। बता दें कि परियोजना के तहत 278 किलोमीटर लंबी 5वीं और 6वीं रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा। इसे लेकर अब जमीन की नपाई भी शुरू हो गई है। वहीं रेलवे लाइन के दायरे में आने वाले जमीन के मालिकों को नियमों का पालन करने की अपील शासन की ओर से की गई है।