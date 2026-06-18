छत्तीसगढ़ में 17 बार लेट आया मानसून, फिर भी बरसे बादल, क्या दोहराएगा इतिहास? जानें आज का मौसम

वर्ष तारीख कुल बारिश

2025 28 मई 1167.0

2024 07 जून 1231.7

2023 21 जून 1050.3

2022 18 जून 1071.5

2021 11 जून 1107.7

2020 12 जून 1101.0

2019 22 जून 1095.0

2018 26 जून 1005.0

2017 21 जून 842.9

2016 17 जून 1112.1

2015 14 जून 959.6

2014 19 जून 1129.9

2013 09 जून 1229.0

2012 18 जून 1230.7

2011 17 जून 1212.2

2010 17 जून 1060.6

2009 27 जून 890.0

2008 12 जून 892.8

2007 24 जून 1014.5

2006 24 जून 960.9

(वर्षा मिमी में, मौसम विभाग के अनुसार)