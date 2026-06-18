रायपुर में VIP पहचान का दावा और फिर बवाल, बीच सड़क लोगों ने युवक की कर दी धुनाई

स्थानीय लोगों का आरोप है कि विवाद बढ़ने पर आर्यन पुरोहित ने अपनी पहचान और प्रभाव का हवाला देकर लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उसने खुद को ढेबर परिवार का परिचित बताया और पुलिस बुलाने की बात कही। साथ ही गिरिराज होटल के मालिक होने का दावा करते हुए धौंस जमाने का भी आरोप लगाया गया। हालांकि दूसरी ओर आर्यन पुरोहित ने आरोप लगाया कि विवाद के दौरान कुछ लोगों ने उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उसे गालियां दीं।