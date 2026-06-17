छत्तीसगढ़ में दर्दनाक एक्सीडेंट! ट्रक और बस की जोरदार भिड़ंत, केबिन में फंसा चालक

ट्रक और बस में आमने-सामने भिड़ंत (photo source- Patrika)
Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पाली क्षेत्र में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेंदूपत्ता गोदाम के पास ट्रक और यात्री बस के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भयावह था कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना के समय बस में करीब 40 से 50 यात्री सवार थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार यात्री बस कोरबा से बिलासपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान पाली क्षेत्र के तेंदूपत्ता गोदाम के समीप सामने से आ रहे ट्रक से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े।
हादसे में बस में सवार 6 यात्री घायल हो गए। वहीं टक्कर के बाद बस चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक को बाहर निकालना काफी चुनौतीपूर्ण था। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे के दौरान बस में बैठे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और कई यात्री दहशत में बस से बाहर निकल आए।
घटना की सूचना मिलते ही पाली पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य में जुट गई। स्थानीय ग्रामीणों ने भी घायलों की मदद करते हुए उन्हें बस से बाहर निकालने में सहयोग किया। दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे बाद में पुलिस ने सुचारू कराया।
हादसे की जानकारी मिलते ही 108 एम्बुलेंस की टीम भी तत्काल घटनास्थल पहुंची। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार सभी घायलों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है।
पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात व्यवस्था बहाल कर दी है। वहीं हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक तौर पर दुर्घटना के पीछे तेज रफ्तार या लापरवाही की आशंका जताई जा रही है, हालांकि वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
पाली क्षेत्र में हुए इस भीषण सड़क हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, अन्यथा नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है और पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है।
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