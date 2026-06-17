छत्तीसगढ़ में दर्दनाक एक्सीडेंट! ट्रक और बस की जोरदार भिड़ंत, केबिन में फंसा चालक

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पाली क्षेत्र में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेंदूपत्ता गोदाम के पास ट्रक और यात्री बस के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भयावह था कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना के समय बस में करीब 40 से 50 यात्री सवार थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार यात्री बस कोरबा से बिलासपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान पाली क्षेत्र के तेंदूपत्ता गोदाम के समीप सामने से आ रहे ट्रक से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े।