अंबिकापुर तक बनेगी फोरलेन सड़क, कलेक्टर ने इन 30 गांवों में जमीन की खरीदी बिक्री पर लगाई रोक

इसकी अध्यक्षता कलेक्टर कुणाल दुदावत ने की। बैठक में परियोजना अंतर्गत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण, तकनीकी डिजाइन एवं आवश्यक अनुमोदनों पर अधीनस्थ अफसरों के साथ चर्चा की। दुदावत ने मार्ग में आने वाले अंधे मोड़ों के सुधार के लिए लेआउट एवं सड़क डिजाइन को तकनीकी मानकों के अनुरूप तैयार करने कहा। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आगामी एक माह के भीतर संपूर्ण सर्वे कार्य पूर्ण करने कहा। राजस्व विभाग को भू-अर्जन की प्रक्रिया तेजी से पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के लिए कहा। साथ ही वन विभाग को आवश्यक एनओसी शीघ्र जारी करने कहा ।