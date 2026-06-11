Surajpur Road Accident: दो बाइक में आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत, उड़े परखच्चे, 1 युवक की मौत, 3 की हालत गंभीर

रामानुजनगर। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर बस स्टैंड के समीप गुरुवार की दोपहर दो बाइक में आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इससे बाइक के जहां परखच्चे उड़ गए, वहीं हादसे में 1 युवक की मौके पर ही मौत (Death in Road accident) हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। दरअसल दोनों बाइक पर 2-2 युवक सवार थे। हादसे में युवक की मौत की खबर सुनकर उसके परिजन अस्पताल पहुंचे। शव देखकर उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। इधर पीएम पश्चात पुलिस ने शव परिजन को सौंप दिया। पुलिस ने मामले को विवेचना में लिया है।