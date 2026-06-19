छत्तीसगढ़ के CBSE स्कूलों में किताबों का संकट, 9वीं के छात्र पढ़ेंगे 6वीं की किताब, 3 विषयों की पुस्तकें गायब

किताबों की अनुपलब्धता ने छत्तीसगढ़ के सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाई व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्र शुरू होने के कई महीने बाद भी जरूरी पुस्तकें नहीं मिलने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में अभिभावकों, स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नए पाठ्यक्रम को लागू करने के साथ-साथ समय पर किताबों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी जरूरी है, ताकि छात्रों की पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी प्रभावित न हो।