Drug Free Youth Campaign: रायपुर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ अभियान, 350 से ज्यादा युवाओं ने लिया हिस्सा

जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री अमरजीत सिंह छाबड़ा द्वारा मोमेंटो एवं प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया तथा उनका उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम के दौरान आयोजित शिवनाथ ब्लड बैंक, medilife hospital के साथ रक्तदान अभियान के माध्यम से युवाओं को स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूक किया गया तथा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं, स्वास्थ्य जांच शिविर में प्रतिभागियों एवं उपस्थित लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के प्रति जागरूक किया गया। इस प्रकार कार्यक्रम ने नशा मुक्ति के साथ-साथ स्वस्थ एवं जागरूक युवा शक्ति के निर्माण का संदेश भी दिया।