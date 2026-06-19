Re-NEET 2026: गूगल मैप के भरोसे छूटी थी परीक्षा, री-नीट से पहले छत्तीसगढ़ के छात्र जान लें क्या करें और क्या नहीं

रायपुर@ताबीर हुसैन। Re-NEET 2026: राजधानी में री- नीट परीक्षा की प्रशासनिक तैयारियां चल रही हैं। पिछली बार केंद्रों तक पहुंचने के लिए गूगल मैप्स पर निर्भर रहने वाले अभ्यर्थी देरी से पहुंचे और एग्जाम नहीं दे पाए। गूगल मैप पर भरोसा करना इतना महंगा पड़ा था कि सेंटर कैंपस के दो साइड वाले दरवाजे के कारण वे लेटलतीफी के शिकार हो गए थे।