72 घंटे तक छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना! 23 जून तक मानसून देगा दस्तक, IMD की नई भविष्यवाणी

विभाग ने 15 जून से अपनी बुलेटिन से मानसून की भविष्यवाणी गायब कर दी थी। इसके पहले सप्ताहभर तक 2-3 दिनों में मानसून आने के संकेत बताए जा रहे थे। मौसम विभाग के अनुसार तेलंगाना में अटका मानसून 23 जून तक प्रदेश में दस्तक दे सकता है। पिछले साल दंतेवाड़ा में 28 मई व रायपुर में 18 जून को मानसून पहुंच चुका था। इस बार देरी हो रही है, जो नई बात नहीं है।