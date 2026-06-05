Monsoon Update: IMD का अनुमान फिर फेल, आई छत्तीसगढ़ में मानसून की नई तारीख

मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को रायपुर में गरज-चमक व अंधड़ के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 30.5 डिग्री रहा। केरलम में बुधवार को मानसून पहुंच गया। 3 दिन की देरी से मानसून ने वहां दस्तक दी है। ऐसे में प्रदेश में 15 जून तक मानसून पहुंचने की संभावना है। तब तक लोगों को उमस से हलाकान होना पड़ेगा। तेज बारिश होने के बाद पानी गिरने में गेप होने के बाद भी उमस बढ़ जाती है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इस बार मानसून के आने में देरी होगी।