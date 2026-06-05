Monsoon Update: IMD का अनुमान फिर फेल, आई छत्तीसगढ़ में मानसून की नई तारीख

जानें छत्तीसगढ़ में मानसून कब देगा दस्तक? (Photo Source- Patrika)
रायपुर @पीलूराम साहू। Monsoon Update: मौसम विभाग का पूर्वानुमान 29 मई से फेल हो रहा है, जिसमें उसने अंधड़ के साथ बारिश की चेतावनी दी जा रही है। पिछले सप्ताहभर में राजधानी में बारिश ही नहीं हुई है। पारा भी चढ़ गया है, जिससे गर्मी बढ़ गई है। उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया है।
मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को रायपुर में गरज-चमक व अंधड़ के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 30.5 डिग्री रहा। केरलम में बुधवार को मानसून पहुंच गया। 3 दिन की देरी से मानसून ने वहां दस्तक दी है। ऐसे में प्रदेश में 15 जून तक मानसून पहुंचने की संभावना है। तब तक लोगों को उमस से हलाकान होना पड़ेगा। तेज बारिश होने के बाद पानी गिरने में गेप होने के बाद भी उमस बढ़ जाती है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इस बार मानसून के आने में देरी होगी।
भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून चार जून को केरल में पहुंच गया है। इसके साथ ही यह दक्षिण-पूर्व अरब सागर के शेष हिस्सों के अलावा पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ भागों की ओर भी बढ़ रहा है। यह लक्षद्वीप द्वीप समूह, केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, कोमोरिन क्षेत्र के शेष भागों के इलाकों तक बढ़ गया है।
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