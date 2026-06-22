अवैध खनन पर सरकार का बड़ा एक्शन! बलौदाबाजार में 6 क्रशर सील, रेत मशीन भी जब्त

Illegal Mining Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में अवैध खनन, परिवहन और खनिज भंडारण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। खनिज विभाग की केंद्रीय उड़नदस्ता टीम ने मिली शिकायतों के आधार पर 21 और 22 जून को कई जिलों में जांच अभियान चलाया। इस दौरान बलौदाबाजार जिले के खपरीडीह क्षेत्र में जांच की गई, जहां अनियमितताएं मिलने पर 6 क्रशर इकाइयों को सील कर दिया गया। विभाग ने संबंधित संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सरकार का कहना है कि अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।