100-100 रुपए देकर इकट्ठा की भीड़! रायपुर में Rahul Gandhi के स्वागत पर उठे सवाल, नया विवाद शुरू

Rahul Gandhi Raipur Visit Controversy: छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गाँधी 10 दिन के दौरे पर पहुंचे है। जहां उन्होंने कांग्रेस के संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। अभनपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने नवनियुक्त जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्षों के साथ चर्चा की। उन्होंने पार्टी को मजबूत करने, बूथ स्तर पर पकड़ बढ़ाने और आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने पर जोर दिया।