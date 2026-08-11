छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग का नया अपडेट! 3 दिन बाद जोर पकड़ेगा मानसून, आज कई इलाकों में बूंदाबांदी के आसार

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर मध्य प्रदेश और उसके आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा मानसून द्रोणिका बीकानेर, दतिया, निम्न दबाव क्षेत्र, डालटनगंज, दीघा होते हुए दक्षिण-पूर्व दिशा में पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। वहीं उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्र में ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। यह करीब 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से 12 अगस्त के आसपास इसी क्षेत्र में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे प्रदेश में फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।