15 साल के बालक के फेफड़े की सर्जरी, रायपुर में सबसे कम उम्र के मरीज का सफल ऑपरेशन

प्रदेश में लोबेक्टॉमी (फेफड़े की) सर्जरी का प्रमुख कारण फेफड़े में एस्परजिलोमा व ब्रोन्किएक्टैसिस है। यह एस्परजिलोमा एक फंगस एस्परजिलस नाइजर से होता है। यह इंफेक्शन फेफड़े के टीबी वाले मरीजों या ऐसे मरीजों को होता है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम हो जाती है। एस्परजिलोमा सामान्यतः दाएं फेफड़े के ऊपरी लोब (भाग) में सबसे अधिक होता है, क्योंकि यहां पर टीबी के बैक्टीरिया एवं एस्परजिलोमा के फंगस को बहुत ही अच्छा वातावरण मिलता है। ब्रोन्किएक्टैसिस भी फेफड़े के टीबी संक्रमण के बाद होने वाली सबसे सामान्य बीमारी है। इसमें फेफड़े के अंदर छोटे-छोटे कैविटी (गुहा) बन जाती हैं एवं इसमें संक्रमण होने के बाद मरीजों को खांसी के समय खून निकलता है।