CG Monsoon 2026: आखिर कब आएगा मानसून? धूप-उमस से परेशान छत्तीसगढ़, IMD ने बताया कब मिलेगी गर्मी से राहत

मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिनभर धूप और बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। दोपहर या शाम के समय कई इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ने के आसार हैं। रायपुर में भी आज तापमान करीब 38 डिग्री तक पहुंच सकता है। शाम के समय बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में ओले गिरने की संभावना के साथ कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।