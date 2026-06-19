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CG Monsoon 2026: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश-आंधी का अलर्ट, 28 जून तक जमकर बरस सकते हैं बादल

Monsoon 2026: छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय, कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट। रायपुर समेत कई इलाकों में बादल छाए रहने और मौसम बदलने की संभावना।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Jun 19, 2026

CG Monsoon 2026

CG Monsoon 2026: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश-आंधी का अलर्ट(photo-patrika)

CG Monsoon 2026: छत्तीसगढ़ में मानसून की सक्रियता के चलते मौसम में बदलाव जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे और शाम के समय मौसम बदल सकता है। हालांकि बारिश के बावजूद कुछ हिस्सों में उमस भरी गर्मी का असर बना रहेगा।

Chhattisgarh Monsoon 2026: इन जिलों में बारिश और तेज हवा की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी और गरियाबंद के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। वहीं तेज हवाओं के चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं।

तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में अधिकतम तापमान 37°C से 44°C के बीच रहने की संभावना है। तापमान अधिक रहने के कारण दिन के समय उमस और गर्मी का एहसास बना रहेगा। हालांकि बारिश होने वाले इलाकों में तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है।

IMD ने दिए मानसून आगे बढ़ने के संकेत

मौसम केंद्र IMD रायपुर के अनुसार प्रदेश में मानसून अब सक्रिय होने लगा है और इसकी रफ्तार बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। कई इलाकों में लगातार बादल छाए रहने के साथ गरज-चमक और बारिश का दौर जारी रह सकता है।

20 से 28 जून तक कैसा रहेगा मौसम?

  • 20-21 जून: प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बौछारें पड़ सकती हैं।
  • 22-23 जून: उमस भरी गर्मी का असर बना रहेगा। शाम के समय तेज हवाओं के साथ गरज-चमक की स्थिति बन सकती है।
  • 24-28 जून: मानसून के आगे बढ़ने के साथ प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश का दौर शुरू होने के आसार हैं। इससे तापमान में गिरावट आने और गर्मी से राहत मिलने की संभावना है।

किसानों और आम लोगों के लिए राहत के संकेत

मानसून की सक्रियता बढ़ने से खेती-किसानी से जुड़े लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं बारिश के कारण तापमान में कमी आने से आम लोगों को भी गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है।

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Published on:

19 Jun 2026 06:41 pm

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