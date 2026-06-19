CG Monsoon 2026: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश-आंधी का अलर्ट, 28 जून तक जमकर बरस सकते हैं बादल

CG Monsoon 2026: छत्तीसगढ़ में मानसून की सक्रियता के चलते मौसम में बदलाव जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे और शाम के समय मौसम बदल सकता है। हालांकि बारिश के बावजूद कुछ हिस्सों में उमस भरी गर्मी का असर बना रहेगा।