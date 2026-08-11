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Road Closed: रायपुर में 12 अगस्त को 9 घंटे बंद रहेगा ये सड़क मार्ग, घर से निकलने से पहले जान लें रूट

Road Closed::बधमरा रेलवे गेट अंडरपास का सड़क मार्ग सुबह 9 से शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। रेलवे ने यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है।
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रायपुर

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Love Sonkar

Aug 11, 2026

Raipur Road Closed

बधमरा रेलवे फाटक अंडरपास (Photo Patrika)

Raipur Road Closed: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल अंतर्गत डीडी-48 बधमरा रेलवे फाटक अंडरपास के पास 12 अगस्त 2026, बुधवार को सड़क मार्ग से आवागमन अस्थायी रूप से बंद रहेगा। रेलवे कॉलोनी से वर्षा जल की निकासी के लिए यहां RRC Hume पाइप लगाने का काम किया जाएगा। निर्माण कार्य के दौरान सड़क मार्ग पर आवागमन में परेशानी और सुरक्षा संबंधी स्थिति को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने इस मार्ग को कुछ घंटों के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है।

9 घंटे बंद रहेगा

रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, 12 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बधमरा रेलवे गेट अंडरपास के पास संबंधित सड़क मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। इस दौरान इस रास्ते से आने-जाने वाले लोगों को परेशानी से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करना होगा।

वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील

रेलवे प्रशासन ने कहा है कि निर्माण कार्य के दौरान सड़क मार्ग बंद रहने से वाहन चालकों को असुविधा हो सकती है। ऐसे में लोग निर्धारित समय के दौरान इस मार्ग से यात्रा करने से बचें और अपनी सुविधा के अनुसार वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें। विशेष रूप से सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच बधमरा रेलवे गेट अंडरपास की ओर जाने वाले लोगों को पहले से अपने मार्ग की योजना बनाने की सलाह दी गई है। इससे जाम और अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकेगा।

जरूरी काम के चलते लिया गया निर्णय

रेलवे प्रशासन के अनुसार, वर्षा जल निकासी से जुड़ा यह काम रेलवे कॉलोनी और आसपास के क्षेत्र में जलभराव की समस्या को कम करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। बारिश के दौरान जल निकासी की बेहतर व्यवस्था होने से पानी की निकासी में सुविधा होगी। काम को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए सड़क मार्ग पर आवागमन रोकना जरूरी है। रेलवे प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अस्थायी प्रतिबंध के दौरान सहयोग करें और निर्माण क्षेत्र में अनावश्यक रूप से प्रवेश न करें।

रेलवे कॉलोनी के वर्षा जल की निकासी के लिए होगा काम

बताया गया है कि रेलवे कॉलोनी में बारिश के दौरान जमा होने वाले पानी की निकासी की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अंडरपास के पास RRC Hume पाइप लगाया जाएगा। पाइप डालने का यह कार्य सड़क मार्ग के नीचे या उसके आसपास किया जाना है। काम के दौरान सड़क पर खुदाई और अन्य निर्माण गतिविधियां होंगी। ऐसे में वाहनों की आवाजाही जारी रखने से दुर्घटना की आशंका के साथ-साथ निर्माण कार्य में भी बाधा आ सकती है। इसी वजह से रेलवे प्रशासन ने निर्धारित समय के लिए सड़क मार्ग को बंद रखने का निर्णय लिया है।

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Updated on:

11 Aug 2026 02:13 pm

Published on:

11 Aug 2026 01:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Road Closed: रायपुर में 12 अगस्त को 9 घंटे बंद रहेगा ये सड़क मार्ग, घर से निकलने से पहले जान लें रूट

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