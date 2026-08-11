Road Closed: रायपुर में 12 अगस्त को 9 घंटे बंद रहेगा ये सड़क मार्ग, घर से निकलने से पहले जान लें रूट

बताया गया है कि रेलवे कॉलोनी में बारिश के दौरान जमा होने वाले पानी की निकासी की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अंडरपास के पास RRC Hume पाइप लगाया जाएगा। पाइप डालने का यह कार्य सड़क मार्ग के नीचे या उसके आसपास किया जाना है। काम के दौरान सड़क पर खुदाई और अन्य निर्माण गतिविधियां होंगी। ऐसे में वाहनों की आवाजाही जारी रखने से दुर्घटना की आशंका के साथ-साथ निर्माण कार्य में भी बाधा आ सकती है। इसी वजह से रेलवे प्रशासन ने निर्धारित समय के लिए सड़क मार्ग को बंद रखने का निर्णय लिया है।