3400 करोड़ के शराब घोटाले में कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल गिरफ्तार, EOW-ACB में सरेंडर के बाद ED का बड़ा एक्शन

रामगोपाल अग्रवाल लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। उन्होंने साल 1980 में कांग्रेस पार्टी से जुड़कर राजनीतिक सफर शुरू किया था। इसके बाद वह लगातार संगठन में सक्रिय रहे और पार्टी के लिए काम करते रहे। संगठन में लंबे समय तक काम करने के बाद साल 2013 में उन्हें छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी का कोषाध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद से वह प्रदेश कांग्रेस संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। हालांकि, एक समय उनके चुनाव लड़ने की संभावनाएं भी सामने आई थीं। लेकिन वह चुनाव नहीं लड़ सके और पार्टी संगठन में ही सक्रिय रहे। प्रदेश कांग्रेस में कोषाध्यक्ष के तौर पर उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है।