जेल में बंद कैदी ने दी NEET की दोबारा परीक्षा! एक हाथ में हथकड़ी, तो दूसरे में एडमिट कार्ड, रायपुर का अनोखा मामला

NEET UG Re Exam: छत्तीसगढ़ के रायपुर में NEET-UG री-एग्जाम के दौरान एक अनोखा मामला सामने आया। रायपुर सेंट्रल जेल में बंद आरोपी छात्र कुणाल तरुणकर ने भी दोबारा आयोजित नीट परीक्षा में हिस्सा लिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया गया। कुणाल को रायपुर के WRS कॉलोनी स्थित केंद्रीय विद्यालय परीक्षा केंद्र लाया गया, जहां उसने परीक्षा दी। जेल में बंद होने के बावजूद कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद उसे मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिला।