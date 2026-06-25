छत्तीसगढ़ में ई-चालान के नाम पर साइबर फ्रॉड! SMS-WhatsApp लिंक से रहें सावधान, खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

परिवहन विभाग ने बताया कि ठग अक्सर अज्ञात मोबाइल नंबरों से ई-चालान के नाम पर मैसेज भेजते हैं। इन संदेशों में तुरंत भुगतान करने का दबाव बनाया जाता है और भुगतान नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी जाती है। लिंक खोलने के बाद नकली वेबसाइट पर यूजर से कार्ड नंबर, यूपीआई जानकारी, ओटीपी और अन्य निजी जानकारी मांगी जाती है। कई मामलों में ठग ऐप या APK फाइल डाउनलोड करने के लिए भी कहते हैं, जो मोबाइल में खतरनाक मालवेयर इंस्टॉल कर सकती है।