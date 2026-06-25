Blood Donation: जेके ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रव्यापी ब्लड डोनेशन ड्राइव, 8 हजार कर्मचारियों ने किया रक्तदान

रायपुर। देश के अग्रणी इंडस्ट्रियल ग्रुप जेके ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पूर्व अध्यक्ष एवं दूरदर्शी उद्योगपति स्व. हरिशंकर सिंघानिया की 93वीं जयंती के अवसर पर देशभर में स्थित अपने कार्यालयों और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में ब्लड डोनेशन कैंप (Blood Donation camp) का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ग्रुप की अलग-अलग कंपनियों के 8 हजार से ज़्यादा कर्मचारियों ने स्वैच्छिक रूप से इस पहल में हिस्सा लिया, जो कम्युनिटी वेलफेयर और सामाजिक ज़िम्मेदारी के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डोनेशन से पहले सभी डोनर्स की ज़रूरी हेल्थ स्क्रीनिंग हुई, जिसमें ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन और वजन की जांच शामिल थी। इस योगदान के लिए सभी डोनर्स को प्रशंसा पत्र दिया गया।