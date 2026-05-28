IG Donated Blood: आईजी पहुंचे मेडिकल कॉलेज अस्पताल, बोले- मेरा खून निकालिए, मैं रक्तदान करने आया हूं

ब्लड सेंटर (Blood center Ambikapur) और रेडक्रॉस सोसायटी ने आमजन से अधिक से अधिक संख्या में स्वैच्छिक रक्तदान करने की अपील की है, ताकि जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके। बता दें कि विभिन्न संगठनों के माध्यम से भी लोगों से रक्तदान (Blood donate camp) की अपील की जाती है, ताकि जरूरत के समय मरीजों को रक्त मिल सके। कई बार शिविर लगाकर रक्तदान कराया जाता है। इसे लेकर जनता जागरुक भी हो रही है और स्वेच्छा से रक्तदान भी कर रही है।