VIP Zone in Nava Raipur: नवा रायपुर में बन रहा नया वीआईपी इलाका, विधानसभा और आसपास होगा विकास, 34.56 करोड़ रुपये की मंजूरी

जानकारों का मानना है कि नई विधानसमा के निर्माण के बाद नवा रायपुर के विकास का दूसरा पण शुरू हो चुका है। अब सरकार का ध्यान केवल भवन निमोण तक सीमित नहीं है, बल्कि उन समी आधारभूत सुविधाओं के विकास पर है जो किसी राजधानी क्षेत्र को पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक होती है। जलापूर्ति परियोजना के लिए स्वीकृत 34.56 करोड़ रुपये इससे व्यापक रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। इससे मविष्य में चढ़ने वाली आबादी, सरकारी कार्यालयों और वीआईपी परिसरों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा।